Эксперты назвали самый популярный пикап в России 

В собственности жителей России находится около 267 тыс. пикапов, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Это 0,6% всего отечественного парка легковых автомобилей.
Наибольшей популярностью пользуется Toyota Hilux. Такая модель есть у 79,2 тыс. россиян.
На второй строчке — Mitsubishi L200 (60,2 тыс.), на третьей — УАЗ «Пикап» (29,4 тыс.).
В первую десятку также попали Volkswagen Amarok (16,2 тыс.), SsangYong Actyon Sports (12,7 тыс.), Ford Ranger (11,8 тыс.), Nissan Navara (11,5 тыс.), Mazda BT-50 (7,1 тыс.), Nissan Pickup (6,7 тыс.) и Toyota Tundra (5,8 тыс.).
В конце декабря Newinform со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» назвал самые популярные бренды премиум-класса на российском авторынке.