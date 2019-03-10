Эксперты назвали самый популярный пикап в России

В собственности жителей России находится около 267 тыс. пикапов, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Это 0,6% всего отечественного парка легковых автомобилей.

Наибольшей популярностью пользуется Toyota Hilux . Такая модель есть у 79,2 тыс. россиян.

На второй строчке — Mitsubishi L200 (60,2 тыс.), на третьей — УАЗ «Пикап» (29,4 тыс.).

В конце декабря Newinform со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» назвал самые популярные бренды премиум-класса на российском авторынке.