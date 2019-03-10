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Завод Ford под Питером могут закрыть уже в марте 

News.ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Завод Ford под Санкт-Петербургом может закрыться уже в этом месяце.
Предприятие, специализирующееся на выпуске Ford Mondeo и Ford Focus, может остановить работу в марте. Решение о дальнейшей судьбе сотрудников руководство раскроет в конце месяца. Об этом агентству «Мойка 78» рассказал руководитель первичной профсоюзной организации Ford Михаил Сергеев. Как сообщил «Фонтанке» другой представитель профсоюза, Игорь Темченко, с начала месяца всеволжский завод в связи с падением продаж приостановил выпуск Ford Mondeo. По его словам, сейчас предприятие функционирует в одну смену 4 дня в неделю.
Ранее News.ru писал о возможном закрытии заводов во Всеволжске и Набережных Челнах. Источники издания Reuters связывали это с реструктуризацией компании Ford.
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