Завод Ford под Питером могут закрыть уже в марте

Завод Ford под Санкт-Петербургом может закрыться уже в этом месяце. Предприятие, специализирующееся на выпуске Ford Mondeo Ford Focus , может остановить работу в марте. Решение о дальнейшей судьбе сотрудников руководство раскроет в конце месяца. Об этом агентству «Мойка 78» рассказал руководитель первичной профсоюзной организации Ford Михаил Сергеев . Как сообщил «Фонтанке» другой представитель профсоюза, Игорь Темченко, с начала месяца всеволжский завод в связи с падением продаж приостановил выпуск Ford Mondeo. По его словам, сейчас предприятие функционирует в одну смену 4 дня в неделю. Ранее News.ru писал о возможном закрытии заводов во Всеволжске и Набережных Челнах. Источники издания Reuters связывали это с реструктуризацией компании Ford.