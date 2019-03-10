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Автоэксперты рассказали, о чём «говорят» жёлтые значки на панели 

Рамблер 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Эксперты портала «Автовзгляд» выяснили, почему «сообщения» жёлтых значков на приборной панели не менее тревожные, чем красных, и, какие из них должны стать причиной срочного обращения на СТО.
Во-первых, повод поехать на станцию должен возникнуть сразу, если на панели загорится жёлтый индикатор подушек безопасности. Он предупреждает о возможных неполадках в системе «эйрбэгов». Игнорировать значок — себе дороже, уверяют специалисты, поскольку в самый нужный момент подушки могут и не «выстрелить».
Также опасным для жизни водителя может оказаться пренебрежением сигнала о неисправности рулевого управления. Жёлтый значок зачастую сигнализирует о поломке в системе усилителя. Впрочем, эксперты отмечают, что речь может идти и о гораздо более существенном повреждении. В любой момент автомобиль может стать неуправляемым, поэтому визит к мастерам лучше не откладывать.
Далее — значок аккумулятора. Многие водители считают, что индикатор «говорит» о низком заряде батареи, совсем забывая про то, что сигнал может информировать водителя и о неисправности генератора. Отложенная поездка на СТО грозит тем, что машина встанет в пути и затребует дорогостоящий ремонт немедленно.
Проблемы с иммобилайзером тоже окрашены в жёлтый цвет. Сигнал предупреждает о том, что лучше всего побыстрее обратиться к специалистам. В противном случае в следующий раз машина может не завестись.
Наконец, не стоит пренебрегать сообщением «Вода в топливе», уверяют эксперты. Сигнал может сообщать не только о разбавленном горючем, но также система вполне способна фиксировать конденсат, образовавшийся в баке. Причину проблемы лучше устранить как можно скорее, потому что вода крайне негативным образом влияет на работу форсунок.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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