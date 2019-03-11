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В России определились с идеальным автомобилем для дорог 

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Седан и хэтчбек — наиболее оптимальные автомобили для российских дорог. Как считает автоэксперт Алексей Хресин, для наших дорог не обязательно покупать внедорожник, так как трассы «не так страшны, как кажется».
«Внедорожник точно не нужен. Если дорога проезжая, то она проезжая и без него», — отметил Хресин в разговоре с агентством iReactor.
По словам эксперта, нет необходимости присматриваться к паркетникам, так как такая машина является более модным обозначением проходимого универсала. Хресин подчеркнул, что такие авто обладают приводом на два передних колеса и «не нужно за них переплачивать», пишет информагенство Nation News. Выбирать паркетник следует лишь в тех случаях, если понадобился кузов побольше.
Если большая часть езды проходит в городских условиях, то, как считает автоэксперт, седаны и хэтчбеки наиболее оптимальны для российских дорог.
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