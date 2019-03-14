Volkswagen вернул дизельный Tiguan в Россию 

Дизельная модификация кроссовера исчезла в конце 2018 года. Теперь же компания намерена возобновить прием заказов.
Volkswagen Tiguan с двухлитровым турбодизелем мощностью 150 л.с., роботизтрованной коробкой DSG и системой полного привода возвращается на российский рынок после трехмесячного отсутствия, выяснило издание "Авторевю". Такой кроссовер можно будет приобрести в одной из пяти комплектаций — Offroad, Connect, Connect Plus, Highline и Sportline, однако цены на них пока не объявлены.
По информации журналистов, дизельный "Тигуан" появится в автосалонах уже в июне. Для тех, кто не хочет ждать: у некоторых дилеров остались небольшие запасы прошлогодних кроссоверов, которые можно приобрести за 1,8-2,5 млн рублей.
Дизельный Volkswagen Tiguan пользуется на рынке стабильным спросом — на версию с двигателем, работающим на "тяжелом" топливе, приходится более 20% продаж. Для сравнения, дизельные Toyota RAV4 выбирают лишь 9% клиентов, а у Kia Sportage он еще ниже — лишь 2%.