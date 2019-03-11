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ГИБДД предложила к 2020 году оборудовать автобусы подушками безопасности 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
ГИБДД России предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности и усилить каркас и крепление сидений во избежание тяжких последствий при ДТП. Как сообщил журналистам начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин, обновленный государственный стандарт, содержащий эти предложения, может вступить в силу в начале 2020 года.
"Есть предложение, которое включено в государственный стандарт, устанавливающий дополнительные требования к транспортным средствам категории М-2, М-3 (автобусы — прим. ТАСС), которые направлены на обеспечение безопасности пассажиров. Это вопросы пассивной и активной безопасности. Здесь подразумевается, что ремень безопасности это хорошо, но [нужны] подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяет человеку выжить даже в страшных авариях", — сказал он.
Также он отметил, что ГИБДД уже внесла данную инициативу в Росстандарт.
"Мы эту позицию инициировали перед Росстандартом, они нас поддержали, государственный стандарт будет разработан и механизм будет реализован. Это планируется сделать к началу 2020 года", — отметил Чипурин.
В конце февраля на итоговой коллеги МВД президент России Владимир Путин попросил ведомство принять дополнительные меры в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок.
"В прошлом году были приняты серьезные меры по сокращению аварийности при пассажирских перевозках. Как результат, число погибших в ДТП по вине водителей автобусов уменьшилось на 17%. Это хороший результат, спасибо вам большое за это. Однако обращаю внимание, общее количество таких дорожных происшествий не уменьшается пятый год подряд. Прошу принять дополнительные меры на этом направлении", — сказал президент.
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Автоновости , Видео , Владимир Путин , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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