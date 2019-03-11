В Сан-Паулу предложили налоговые льготы автопроизводителям

Представители бразильского штата Сан-Паулу высказались в пятницу, 8 марта, о внесении предложения по налоговым льготам для производителей автомобилей.

Это произошло спустя неделю после того, как Ford Motor Co объявил о планах по закрытию завода. На предприятии около 3000 рабочих мест. Представители концерна General Motors также намекнули, что рассмотрят ситуацию по возможному уходу из страны.

Сан-Паулу — это исторический центр автомобильной промышленности в Латинской Америке, который был одним из пяти крупнейших в мире. Теперь отрасль переживает спад, от которого до сих пор восстанавливается. В последние годы регион продолжает сдавать позиции другим бразильским штатам, которые предоставляют автопроизводителям льготами.

Губернатор Сан-Паулу Жао Доря высказался на пресс-конференции, что штат предложит скидку до 25% по сравнению с бразильским налогом на добавленную стоимость. Это коснется инвесторов, которые вложат не менее 1 миллиарда реалов (258,78 миллионов долларов) при условии создания 400 новых рабочих мест.

Губернатор добавил, что правительство до сих пор пытается помочь с продажей завода, принадлежащего компании Ford в Сао Бернардо. Предприятие планируют закрыть к концу этого 2019 года. Губернатор сказал, что представители региона ведут переговоры с тремя компаниями, имя которых он не назвал.