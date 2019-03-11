Названы идеальные авто для российских дорог

Автоэксперт Алексей Хресин заявил, что для езды по российским дорогам оптимально подходят седаны и хэтчбеки. Об этом сообщает iReactor.

По словам Хресина, он объездил большую часть России и пришел к выводу, что на российских трассах можно вполне обойтись и без внедорожника.

«Если дорога проезжая, то она проезжая и без него», — подчеркнул он.

Хресин также заявил, что паркетники не стоит принимать за внедорожники. Он подчеркнул, что они представляют собой проходимые универсалы, имеют привод на два передних колеса, и переплачивать за это не стоит. По его мнению, паркетник можно купить, только если автомобилисту нужен вместительный кузов.

Таким образом, по мнению Хресина, россиянам, которые ездят в основном по городским дорогам, подойдут седаны и хэтчбеки.