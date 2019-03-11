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Названы идеальные авто для российских дорог 

Рамблер 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Автоэксперт Алексей Хресин заявил, что для езды по российским дорогам оптимально подходят седаны и хэтчбеки. Об этом сообщает iReactor.
По словам Хресина, он объездил большую часть России и пришел к выводу, что на российских трассах можно вполне обойтись и без внедорожника.
«Если дорога проезжая, то она проезжая и без него», — подчеркнул он.
Хресин также заявил, что паркетники не стоит принимать за внедорожники. Он подчеркнул, что они представляют собой проходимые универсалы, имеют привод на два передних колеса, и переплачивать за это не стоит. По его мнению, паркетник можно купить, только если автомобилисту нужен вместительный кузов.
Таким образом, по мнению Хресина, россиянам, которые ездят в основном по городским дорогам, подойдут седаны и хэтчбеки.
Ранее аналитики Carprice составили рейтинг лучших и худших подержанных машин в возрасте от трех до пяти лет. Среди прочего, эксперты оценили надежность автомобилей, проанализировав их техническое состояние. Первое место по надежности разделили Infiniti QX50 I Рестайлинг, Mazda CX5 I Рестайлинг и Land Rover Discovery Sport. На второй строчке оказался кроссовер Lexus RX III Рестайлинг, а на третьей — Toyota Highlander.
Топ наименее надежных возглавил автомобиль Daewoo Matiz I Рестайлинг, за ним следуют Lifan Smily и Lifan Solano.
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Автоновости , Lifan Solano , Lifan , Lexus RX , Lexus , Lifan Smily , Land Rover Discovery , Toyota Highlander , Land Rover Discovery Sport , Toyota , Mazda , Infiniti QX50 , Rover , Daewoo Matiz , Land Rover
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