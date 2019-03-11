Ford Sollers планирует закрыть завод во Всеволожске

Сейчас сотрудники завода специализируются на производстве моделей Focus и Mondeo. Основная причина возможного закрытия заключается в полной неэффективности европейского подразделения. Перед тем, как остановить работу, учредители планируют провести стратегический пересмотр планов.

По предварительным данным, точное решение о закрытии завода может быть принято только во второй половине 2019 года. Но, несмотря на это, конкуренты уверены в том, что учредители могут определится и раньше указанного срока, объявив о дальнейшей судьбе завода. Сотрудники завода готовы к серьезным переменам.

Так в начале марта было принято решение сократить количество выпускаемых моделей Mondeo. Хотя пока план остается неизменным, а это значит с конвейера каждый день сходит 95 автомобилей. Аналитики уверены в том, что изменения все равно произойдут, а это значит, что часть персонала будет сокращена даже в том случае, если завод продолжит работу.

При полном закрытии производственного объединения, учредителям придется искать другие мощности, которые смогут подхватить выпуск автомобилей указанных моделей.