Новая BMW 1 Series появится в сентябре

Новая BMW 1 Series появится в сентябре — премьера нового поколения модели состоится на автосалоне во Франкфурте осенью 2019 года.

Британский Autocar сообщает, что машину переведут на переднеприводную платформу FAAR, которая уже использована в кроссоверах BMW X1 Mini Countryman . Это позволит марке экономить до 600 евро на каждом хэтчбеке из-за отсутствия кардана и более простой задней подвески. Другая возможность сэкономить заключается в том, что немало деталей будет использовано от моделей Mini.

Создание переднеприводной 1 Series потенциально позволит BMW экономить в год более 1,3 млрд евро, а эти деньги марка направит на развитие электромобилей и гибридов. При этом платформа FAAR также позволяет устанавливать на нее не только бензиновые и дизельные двигатели, но и электромоторы.

Источники издания заявили, что новинка получит 5 бензиновых (от 140 до 265 л.с.) и 3 дизельных мотора (от 150 до 230 л.с.), гибридный вариант (230 л.с.) и возможность заказать полный привод. Доступен будет только один кузов с 5 дверями, поскольку от версии с 3 дверями отказались из-за низкого на нее спроса.

Позднее на базе BMW 1 Series появятся новые 2 Series Active Tourer и 2 Series Gran Coupe. Сохранятся кабриолеты и купе, но их построят на укороченной версии заднеприводной платформы CLAR от родстера Z4 нового поколения.