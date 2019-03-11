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Новая BMW 1 Series появится в сентябре 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Новая BMW 1 Series появится в сентябре — премьера нового поколения модели состоится на автосалоне во Франкфурте осенью 2019 года.
Британский Autocar сообщает, что машину переведут на переднеприводную платформу FAAR, которая уже использована в кроссоверах BMW X1 и Mini Countryman. Это позволит марке экономить до 600 евро на каждом хэтчбеке из-за отсутствия кардана и более простой задней подвески. Другая возможность сэкономить заключается в том, что немало деталей будет использовано от моделей Mini.
Создание переднеприводной 1 Series потенциально позволит BMW экономить в год более 1,3 млрд евро, а эти деньги марка направит на развитие электромобилей и гибридов. При этом платформа FAAR также позволяет устанавливать на нее не только бензиновые и дизельные двигатели, но и электромоторы.
Источники издания заявили, что новинка получит 5 бензиновых (от 140 до 265 л.с.) и 3 дизельных мотора (от 150 до 230 л.с.), гибридный вариант (230 л.с.) и возможность заказать полный привод. Доступен будет только один кузов с 5 дверями, поскольку от версии с 3 дверями отказались из-за низкого на нее спроса.
Позднее на базе BMW 1 Series появятся новые 2 Series Active Tourer и 2 Series Gran Coupe. Сохранятся кабриолеты и купе, но их построят на укороченной версии заднеприводной платформы CLAR от родстера Z4 нового поколения.
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Автоновости , Mini Countryman , BMW , BMW X1
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