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Acura выпустит новый седан и воскресит кросс-купе ZDX 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
На конкурсе элегантности Pebble Beach Concours d’Elegance, который пройдет в августе, компания Acura представит готовый к запуску в серийное производство прототип нового «заряженного» седана. Кроме того, в линейку премиальной марки вернется купеобразный кроссовер ZDX.
Дизайн нового седана будет во многом основан на концепте Precision, представленном в 2016 году, пишет Car and Driver. На нем Acura впервые показала новый фирменный стиль Precision Crafted Performance, в 2018-м адаптировав концепцию к серийному вседорожнику RDX. Возможно, одновременно с появлением новой модели в линейку вернется имя Legend, но официального подтверждения этому нет.
Помимо седана, в конце 2019 или начале 2020 года Acura покажет TLX и MDX следующего поколения. По предварительной информации, седан получит новую модификацию TLX Type S с твин-турбо V6. Также руководством марки рассматривается вопрос о возвращение в модельный ряд кросс-купе ZDX, снятого с производства в 2013 году.
В России Acura официально не продается. Поставки TLX, RDX и MDX прекратились в 2016 году. Информации о возможном возобновлении продаж пока нет.
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Автоновости , Acura , Acura ZDX
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