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Volkswagen приостановил «дружбу» с Группой ГАЗ 

CarClub 1 час назад
Фото: ГАЗ
Глава Volkswagen Group Rus Маркус Озегович заявил о невозможности в настоящее время купить долю в Группе ГАЗ. Это связано с санкциями США, под которые попадает принадлежащий Олегу Дерипаске автопроизводитель. Об этом пишет РБК.
Приостановлены переговоры как о покупке акций, так и по поставкам дизельных двигателей Volkswagen для «Газелей». Напомним, что двухлитровые моторы уже адаптированы под установку на отечественные грузовики. Еще пару месяцев назад ожидалось, что новые версии вот-вот поступят в продажу. Однако теперь проект заморожен на неопределенный срок.
Маркус Озегович подчеркнул, что концерн находится в тесном контакте с правительствами России и США. Однако проблема заключается в том, что вопрос санкций — это диалог между политиками. «Нам остается лишь ждать принятых ими решений», — посетовал топ-менеджер. Он допустил, что в случае исключения Группы ГАЗ из санкционного списка концерн может вернуться к вопросу приобретения доли. «Такая сделка может иметь смысл для наших брендов грузовых автомобилей, но давайте дождемся снятия санкций», — сказал он.
Напомним, что с апреля 2018 года Группа ГАЗ, которую контролирует бизнесмен Олег Дерипаска через холдинг «Русские машины», находится в санкционном списке SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Контролировавшиеся им другие компании — En+, Rusal и «Евросибэнерго» — в конце января были выведены из-под санкций после того, как бизнесмен снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.
В конце декабря Минфин США продлил до 7 марта срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов ГАЗа, а контрагенты — завершить контракты. Продажа доли Группы ГАЗ немецкому концерну Volkswagen рассматривалась как один из вариантов вывода группы из-под действия американских санкций.
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Автоновости , Volkswagen , Олег Дерипаска , Маркус Озегович , Русские машины , Казначейство США , En+ Group , VolksWagen , Евросибэнерго , Группа ГАЗ , Русал
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