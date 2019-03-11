Volkswagen приостановил «дружбу» с Группой ГАЗ

Приостановлены переговоры как о покупке акций, так и по поставкам дизельных двигателей Volkswagen для «Газелей». Напомним, что двухлитровые моторы уже адаптированы под установку на отечественные грузовики. Еще пару месяцев назад ожидалось, что новые версии вот-вот поступят в продажу. Однако теперь проект заморожен на неопределенный срок.

Маркус Озегович подчеркнул, что концерн находится в тесном контакте с правительствами России и США. Однако проблема заключается в том, что вопрос санкций — это диалог между политиками. «Нам остается лишь ждать принятых ими решений», — посетовал топ-менеджер. Он допустил, что в случае исключения Группы ГАЗ из санкционного списка концерн может вернуться к вопросу приобретения доли. «Такая сделка может иметь смысл для наших брендов грузовых автомобилей, но давайте дождемся снятия санкций», — сказал он.

Rusal и Напомним, что с апреля 2018 года Группа ГАЗ, которую контролирует бизнесмен Олег Дерипаска через холдинг «Русские машины» , находится в санкционном списке SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Контролировавшиеся им другие компании — En+ «Евросибэнерго» — в конце января были выведены из-под санкций после того, как бизнесмен снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.