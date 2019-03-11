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Объявлены цены на обновленную Hyundai Elantra для России 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Седан, который в ходе рестайлинга обзавелся фарами треугольной формы, оказался дешевле конкурентов.
На российском рынке автомобиль предложат с прежними силовыми агрегатами — это 1.6 MPI (128 л.с.) и 2.0 MPI (149,6 л.с.), которые сочетаются с 6МТ либо с 6-диапазонным "автоматом".
Изменения же произошли в дизайне автомобиля: "Элантра" получила новое "лицо" с треугольной передней оптикой и модернизированые задние фонари, в салоне по-новому оформлен блок климатической установки и приборная панель. Кроме того, модель увеличилась в длину — она составляет 4 620 мм, что на 50 мм больше, чем у дорестайлингового седана.
По сравнению с прежней версией Hyundai Elantra подорожала на 5-60 тыс. рублей в зависимости от комплектации, однако начальная цена на новинку ниже, чем у конкурентов. Например, вариант с мотором 1,6 литра и "механикой" стоит от 1,05 млн рублей. Для сравнения, Kia Cerato с аналогичным набором двигателей оценивается в 1,135 млн рублей, а Ford Focus — в 1,13 млн рублей.
Напомним, сборка модели налажена на заводе "Автотор" в Калининграде.
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Автоновости , Hyundai , Kia Cerato , Hyundai Elantra , Kia , Ford Focus
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