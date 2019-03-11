Toyota отправит на Луну собственный луноход

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с Toyota разрабатывает луноход, который будут использовать во время исследовательской миссии на спутник Земли в 2030 году. В 2013 году Toyota отправила в космос андроида Kirobo и впервые в истории организовала разговор между человеком и роботом в космосе.

Подробностями о проекте ни JAXA, ни Toyota пока не делятся. Ожидается, что они появятся в ближайшие недели. Полет на Луну запланирован на 2030 год. Целью миссии LUNAR-A станет исследование внутренней структуры спутника, а также поиск ответов на вопросы о его происхождении и эволюции.

Первый «лунный автомобиль» — советский Луноход-1 — приземлился около «Моря Дождей» в северо-западной части видимой с Земли стороны Луны в ноябре 1970 года. Он работал на спутнике 11 месяцев. Следом за ним появился американский Lunar Roving Vehicle (LRV), который использовали в программе «Аполлон» в 1971-72 годах. Главным подрядчиком проекта была фирма Delco — подразделение General Motors , специализирующееся на электронных компонентах. LRV оснащался четырьмя электромоторами суммарной мощностью в одну лошадиную силу и мог проезжать на одной зарядке до 92 километров.

В 2013 году в составе китайской беспилотной миссии «Чанъэ-3» на поверхность спутника прилунился шестиколёсный луноход «Юйту», названный в честь персонажа китайской мифологии.