Российское движение автомобилистов России внесло предложение о запрете эксплуатации автомобилей без подушек безопасности.
Пока не конкретизировано, идет речь только о защитном элементе водителя или для переднего ряда.
Со слов председателя движения Виктора Похмелкина, в цивилизованных странах запрещен не только выпуск несовременных машин, но и ограничено использование подержанного транспорта. Высокий уровень травматизма и смертности возможно сократить только комплексом мер. Уменьшить число жертв на дорогах только строительством качественных магистралей не удастся.
Виктор Похмелкин делает упор именно на быстрые меры. Отказаться от автохлама следует за несколько лет, если речь идет хотя бы о нескольких человеческих жизнях.
Государство не остается в стороне от проблемы дорожного травматизма. К примеру, уже в качестве законодательной нормы со стороны ГИБДД поступило предложение по оборудованию автобусов подушками безопасности. Одновременно принимаются меры по улучшению крепления сидений и самих конструкций кресел. Если последнее предложение уже вступит в силу в 2020 году, то переход из инициативы общественной организации в документ пройдет не менее года.