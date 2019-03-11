В России могут запретить автомобили без подушек безопасности

Российское движение автомобилистов России внесло предложение о запрете эксплуатации автомобилей без подушек безопасности.

Пока не конкретизировано, идет речь только о защитном элементе водителя или для переднего ряда.

Со слов председателя движения Виктора Похмелкина , в цивилизованных странах запрещен не только выпуск несовременных машин, но и ограничено использование подержанного транспорта. Высокий уровень травматизма и смертности возможно сократить только комплексом мер. Уменьшить число жертв на дорогах только строительством качественных магистралей не удастся.

Виктор Похмелкин делает упор именно на быстрые меры. Отказаться от автохлама следует за несколько лет, если речь идет хотя бы о нескольких человеческих жизнях.