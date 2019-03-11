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В РФ захотели запретить авто без подушек безопасности 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин предложил ввести в стране запрет на эксплуатацию машин без подушек безопасности. Об этом сообщает «Ура.ру».
Похмелкин заявил, что в большинстве «цивилизованных стран» уже запрещено как выпускать машины без подушек безопасности, так и ездить на таких авто. По мнению главы организации, многие автомобилисты выступят против такой меры. Однако на безопасности экономить нельзя, подчеркнул он.
Ранее ГИБДД предложило внести в госстандарт требование об оборудовании пассажирских автобусов подушками безопасности. Новое правило может заработать в начале 2020 года. Глава отдела технического надзора ГИБДД Сергей Чипурин заявлял, что ремней для обеспечения безопасности пассажиров недостаточно. Инициативу ГИБДД поддержали в Росстандарте.
В 2016 году в Госдуме уже предлагали ввести запрет на эксплуатацию авто, не оборудованных подушками безопасности водителя и переднего пассажира. Депутаты отмечали, что подушек нет не только в старых образцах ВАЗа, но и в популярных в России моделях иномарок.
Комментарии2
Автоновости , Lada , Виктор Похмелкин , Госдума , ГИБДД
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