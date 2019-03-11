В РФ захотели запретить авто без подушек безопасности

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин предложил ввести в стране запрет на эксплуатацию машин без подушек безопасности. Об этом сообщает «Ура.ру».

Похмелкин заявил, что в большинстве «цивилизованных стран» уже запрещено как выпускать машины без подушек безопасности, так и ездить на таких авто. По мнению главы организации, многие автомобилисты выступят против такой меры. Однако на безопасности экономить нельзя, подчеркнул он.

Ранее ГИБДД предложило внести в госстандарт требование об оборудовании пассажирских автобусов подушками безопасности. Новое правило может заработать в начале 2020 года. Глава отдела технического надзора ГИБДД Сергей Чипурин заявлял, что ремней для обеспечения безопасности пассажиров недостаточно. Инициативу ГИБДД поддержали в Росстандарте.