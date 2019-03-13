7-местный Tata Buzzard будут продавать в Европе

В Женеве на прошедшем автосалоне индийская компания Tata продемонстрировала и показала публике несколько своих новинок. Одной из них был 7-местный автомобиль Tata Buzzard. Часть предоставленной линейки автомобилей точно будут продаваться в Европе.

Широкий интерес привлек кроссовер Tata Buzzard. Данный автомобиль напоминает немного удлиненную версию автомобиля Tata Harrier, который в скором времени будет продаваться под названием Buzzard Sport. Tata Buzzard имеет семь посадочных мест. Габариты автомобиля: длина 4661 миллиметр, что больше чем у Tata Harrier на 63 миллиметра.

Колесная база осталась без изменений, её длина составляет 2741 миллиметр. Интерьер также не изменился. К данной версии автомобиля были добавлены рейлинги на крыше. Сам автомобиль отличается качественной сборкой, комфортным салоном, оснащённый системой кондиционирования. Качественной ходовой частью. Внешне автомобиль отвечает современным запросам потребителей.

Механическая коробка передач сочетается с дизельным двигателем объемом 2.0 литра и мощностью 170 лошадиных сил. Немного позже в свет выйдет данный автомобиль и с автоматической коробкой передач, но полный привод ждать не стоит.

Данный автомобиль, по прогнозам аналитиков, будет весьма востребован из за своей вместительности, качества сборки, современных технологий. Семейный автомобиль пригоден для длительных переездов, путешествий, хороший двухлитровый двигатель с имеющимися мощностями сделает любую поезду комфортной.