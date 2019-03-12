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Минтранс узнает об «убитых дорогах» с помощью приложения 

News.ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: News.ru
Россияне с помощью мобильного приложения «Карта убитых дорог» смогут напрямую жаловаться в Минтранс на плохое состояние автотрасс и неработающие светофоры. Программа, разработанная «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ), заработает через несколько месяцев.
«Жалобы россиян на дорожные проблемы — ямы, стёртую разметку и неработающие светофоры — будут автоматически попадать на стол чиновникам министерства транспорта. В первом полугодии 2019 года мобильное приложение ОНФ «Карты убитых дорог» будет интегрировано с информационной системой Минтранса», — цитируют «Известия» депутата Госдумы и координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александра Васильева.
Парламентарий отметил, что через несколько месяцев «произойдёт интеграция», а затем «заявки, которые направляются на „Карту убитых дорог“, будут моментально перенаправляться на портал „Добродел“ и автоматически попадать на стол чиновникам».
Как писал News.ru, количество тяжёлых аварий на дорогах России, а также их жертв продолжает постепенно снижаться. Согласно данным ГИБДД, приведённым в статистических итогах прошлого года, в общей сложности за 2018-й произошло чуть больше 168 тыс. ДТП, в результате которых погибли около 18 тыс. человек (-4,6%) и ещё порядка 214,6 тыс. пострадали (-0,2%).
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Автоновости , Александр Васильев , Госдума , Минтранс РФ , газета "Известия"
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