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Илон Маск подколол журналистов «пасхалкой» в анонсе кроссовера Model Y 

Автовести 3 часа назад
Фото: © Tesla
Завзятый шутник Илон Маск устроил забавный розыгрыш в свойственной ему манере, на который попались самые любопытные автожурналисты. В анонсе нового кроссовера Model Y предприниматель спрятал забавную "пасхалку".
Впрочем, нежелающие прослыть одураченными, жертвы розыгрыша поспешили придать ему менее обидный статус, назвав "традиционным пасхальным яйцом с сюрпризом от Маска".
Как бы то ни было, но шутка удалась на славу. Началось все с того, что ряд западных журналистов и блогеров получили электронное приглашение на презентацию нового электромобиля Tesla — компактного премиум-кроссовера Model Y. Приглашение, содержащее лишь указание места и времени мероприятия (состоится 14 марта), сопровождалось также тизером новой машины анфас, затененным в нижней части до черноты. И, как обычно, кое-кто попытался проникнуть под этот черный покров тайны с помощью фотошопа.
Первым стал известный техно-блогер Маркус Браунли, попытавшись попросту осветлить изображение в фоторедакторе. Однако вместо ожидаемого "проявления" скрытых во тьме деталей увидел лишь появившуюся на месте номерного знака надпись — Nice try (различимо на заглавном фото), то есть "Хорошая попытка" — и ничего более.
Так Илон Маск в который уж раз продемонстрировал свою удивительную способность к нанесению "упреждающего удара" и, надо полагать, от души посмеялся над фиаско излишне торопливых товарищей. А в качестве некоторого утешения всем сообщил в своем твиттере, что Model Y на 10% длиннее хорошо всем знакомой Tesla Model 3 и будет в той же мере дороже. Ждем официального показа нового электромобиля.
Кстати, производители в своих тизерах нередко прибегают к затемнению эскиза, чтобы спрятать детали. А журналисты почти всегда пытаются рассмотреть детали в редакторе. Правда, иногда случаются "фэйлы". Например, в российском представительстве марки Hyundai в 2014 году забыли спрятать нижний слой в презентации, где находилась фотография обновленного, но еще не представленного Hyundai Solaris. Нужно ли говорить, что снимок мгновенно разлетелся по интернету.
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Комментарии
Автоновости , Hyundai , Hyundai Solaris , Tesla , Tesla Model 3 , Илон Маск
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