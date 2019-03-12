Компания Mitsubishi объяснила, почему отказалась от спорткаров

В истории марки Mitsubishi присутствовало множество не только культовых внедорожников, но и примечательных спорткаров. Однако в некий момент компания решила отказаться от их выпуска, сосредоточившись на массовых моделях. И, похоже, нового поколения купе Eclipse или седана Lancer Evo уже не будет.

В настоящее время основу модельного ряда Mitsubishi составляют кроссоверы и внедорожники, в том числе и с гибридными силовыми установками: на развитие "зеленых" технологий компания делает серьезную ставку. Управляющий директор британского подразделения Mitsubishi Роб Линдли в кулуарах Женевского автосалона заявил изданию Car Throttle, что это был осознанный выбор.

"Наследие Mitsubishi в виде фирменных систем полного привода и их возможностей делает рынок внедорожников вполне привлекательным местом для развития", — заявил Линдли.

По его словам, имидж марки как производителя ряда культовых спорткаров, как ни странно, тоже работает на пользу нынешней компании, так как многие поклонники купе и спортседанов Mitsubishi в обыденной жизни используют более практичные автомобили — в том числе и кроссоверы.

Что касается возможности действовать по примеру Toyota , возродившей купе Supra, или Honda , вернувшейся к выпуску суперкара NSX, в Mitsubishi ее сейчас даже не рассматривают.

"В глобальном смысле бизнес, продающий 1,2 млн автомобилей — это небольшой бизнес. Если мы будем пытаться присутствовать во всех сегментах рынка и следовать таким спортивным тенденциям, будет очень сложно остаться жизнеспособным", — утверждает Роб Линдли.

Соответственно, причины отказа от производства спорткаров достаточно просты. По словам представителя марки, это связано с узостью сегмента в целом и ограниченными возможностями самой компании, которые не позволяют идти на рискованные эксперименты.