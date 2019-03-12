В России подорожали самые популярные Renault

Компания Renault , довольно долгое время удерживавшая эмбарго на повышение цен на свои самые популярные легковые модели, все же решилась сдвинуть процесс с мертвой точки. В России переписаны ценники на Renault Logan Renault Sandero , а также их Stepway-версии.

Подорожание коснулось только автомобилей 2019 года выпуска: как отмечает агентство "Автостат", цены на "Логаны" и "Сандеро" прошлого года производства не изменились. Зато в случае с машинами 2019 года рождения подорожание оказалось тотальным. Повышена стоимость всех без исключения комплектаций обеих моделей.

По подсчетам агентства, седан, хэтчбек и их вседорожные модификации прибавили в цене в зависимости от комплектации от 10 до 14 тысяч рублей. Таким образом, стоимость Renault Logan (который, к слову, с момента запуска модели в 2005 году продан в России уже в количестве 700 тысяч экземпляров) сейчас стартует с отметки в 564 000 рублей, а за самую упакованную версию придется выложить 825 990 рублей. Logan Stepway, чьи продажи начались сравнительно недавно, сейчас оценивается в сумму от 675 990 до 871 990 рублей.

Пятидверный Renault Sandero получил базовую цену в те же 564 000 рублей, а вот его топовая версия стоит чуть дешевле, чем у седана — 802 990 рублей. Диапазон цен на Renalut Sandero Stepway сейчас составляет от 722 990 до 910 990 рублей.