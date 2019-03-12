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В России подорожали самые популярные Renault 

Автовести 1 час назад
Фото: © Renault
Компания Renault, довольно долгое время удерживавшая эмбарго на повышение цен на свои самые популярные легковые модели, все же решилась сдвинуть процесс с мертвой точки. В России переписаны ценники на Renault Logan и Renault Sandero, а также их Stepway-версии.
Подорожание коснулось только автомобилей 2019 года выпуска: как отмечает агентство "Автостат", цены на "Логаны" и "Сандеро" прошлого года производства не изменились. Зато в случае с машинами 2019 года рождения подорожание оказалось тотальным. Повышена стоимость всех без исключения комплектаций обеих моделей.
По подсчетам агентства, седан, хэтчбек и их вседорожные модификации прибавили в цене в зависимости от комплектации от 10 до 14 тысяч рублей. Таким образом, стоимость Renault Logan (который, к слову, с момента запуска модели в 2005 году продан в России уже в количестве 700 тысяч экземпляров) сейчас стартует с отметки в 564 000 рублей, а за самую упакованную версию придется выложить 825 990 рублей. Logan Stepway, чьи продажи начались сравнительно недавно, сейчас оценивается в сумму от 675 990 до 871 990 рублей.
Пятидверный Renault Sandero получил базовую цену в те же 564 000 рублей, а вот его топовая версия стоит чуть дешевле, чем у седана — 802 990 рублей. Диапазон цен на Renalut Sandero Stepway сейчас составляет от 722 990 до 910 990 рублей.
В предыдущий раз Renault повышала цены на модели Logan и Sandero еще в сентябре прошлого года. Что касается Stepway-модификаций, то, поскольку с начала их продаж прошло относительно немного времени, нынешнее переписывание ценников станет для них первым. Стоит также отметить, что в январе нынешнего года в России подорожали "каблучок" Renault Dokker и кроссовер Renault Koleos.
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Комментарии
Автоновости , Renault Koleos , Renault Sandero , Renault Logan , Renault , Renault Dokker
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