Обнародованы детали возвращения Opel в Россию

Перезапуск бренда Opel на российском рынке после объединения компании с альянсом PSA может стать самым громким камбэком в современной истории отечественного автопрома. Уже известно, когда и с какими моделями бренд снова начнет свои продажи.

Наличие проработанной стратегии по возвращению Opel на российский рынок в свое время подтвердил глава альянса PSA Карлос Таварес, однако в подробности тогда производитель не вдавался. Сейчас же стало известно, что как минимум целый ряд слухов оказался правдой.

Как сообщает издание Autonews, повторно стартовать в России марка Opel планирует с набором кроссоверов — двумя моделями Crossland X и Grandland X. Связано это с ограничением, наложенным экс-владельцем Opel, концерном General Motors на продажу автомобилей, построеннвых на "джиэмовских" платформах. Именно поэтому в Opel уже запустили процесс переоформления интеллектуальной собственности на семейство Astra и им подобные.

Известно также, что в Opel делают серьезную ставку и на коммерческие модели, включая не только заявленные ранее Vivaro и Zafira Life, но и фургон Combo: весьма вероятно, что именно он станет первенцем коммерческой линейки Opel в нашей стране. Подтверждены и планы по локализации производства некоторых моделей в Калуге, но пока не уточняется, какие именно автомобили Opel собирается выпускать в России.

Еще одно полученное подтверждение связано с временными рамками: Opel полноценно вернется в нашу страну уже в нынешнем году. В настоящее время, по данным источников, идет работа по воссозданию дилерской сети и подбору новых партнеров среди региональных дилерских и сервисных центров.