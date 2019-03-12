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Обнародованы детали возвращения Opel в Россию 

Автовести 3 часа назад
Фото: © Opel
Перезапуск бренда Opel на российском рынке после объединения компании с альянсом PSA может стать самым громким камбэком в современной истории отечественного автопрома. Уже известно, когда и с какими моделями бренд снова начнет свои продажи.
Наличие проработанной стратегии по возвращению Opel на российский рынок в свое время подтвердил глава альянса PSA Карлос Таварес, однако в подробности тогда производитель не вдавался. Сейчас же стало известно, что как минимум целый ряд слухов оказался правдой.
Как сообщает издание Autonews, повторно стартовать в России марка Opel планирует с набором кроссоверов — двумя моделями Crossland X и Grandland X. Связано это с ограничением, наложенным экс-владельцем Opel, концерном General Motors на продажу автомобилей, построеннвых на "джиэмовских" платформах. Именно поэтому в Opel уже запустили процесс переоформления интеллектуальной собственности на семейство Astra и им подобные.
Известно также, что в Opel делают серьезную ставку и на коммерческие модели, включая не только заявленные ранее Vivaro и Zafira Life, но и фургон Combo: весьма вероятно, что именно он станет первенцем коммерческой линейки Opel в нашей стране. Подтверждены и планы по локализации производства некоторых моделей в Калуге, но пока не уточняется, какие именно автомобили Opel собирается выпускать в России.
Еще одно полученное подтверждение связано с временными рамками: Opel полноценно вернется в нашу страну уже в нынешнем году. В настоящее время, по данным источников, идет работа по воссозданию дилерской сети и подбору новых партнеров среди региональных дилерских и сервисных центров.
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Автоновости , Opel
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