Volkswagen пообещал «фантастический» хот-хэтч

До дебюта нового поколения Volkswagen Golf еще несколько месяцев, а топ-менеджеры компании уже превозносят достоинства флагмана семейства — "горячего" Golf R. Правда, в этой бочке меда обнаружилась и ложечка дегтя.

Глава "подразделения R" Йост Капито в интервью изданию Top Gear осыпал будущий Volkswagen Golf R комплиментами, называя его фантастической машиной, бриллиантом в короне VW и тому подобное. В подробности при этом он предпочел не вдаваться, однако, кое-какую ясность внес.

В частности, известно, что новый Volkswagen Golf R не пойдет по стопам нашумевшего концепта R400, который снабдили двухлитровым турбомотором с отдачей более, чем в 400 л.с. По словам Йоста, в ситуацию вмешались маркетологи: оказалось, что хот-хэтч с таким мотором оказался бы слишком дорогим при покупке и почти неподъемным для среднего поклонника VW во владении. Исследования показали, что среднестатистический покупатель в этом сегменте ожидает от потенциального автомобиля мощность порядка 300 л.с. и цену продажи не выше 50 000 евро. Соответственно, вывод на рынок подобия Volkswagen Golf R400 означал бы потерю половины аудитории.

Кроме того, известно, что новый Volkswagen Golf R не будет и гибридным. По словам главы компании по продажам Юргена Штакманна, гибридные силовые установки ассоциируются у покупателей с чем-то более доступным и экологичным, чем "заряженный" хэтчбек. Поэтому электрифицированным будет только Golf в исполнении GTE — он станет своеобразной "зеленой" альтернативой традиционному Golf GTI.

Volkswagen Golf 8 (на дорожных испытаниях), который ляжет в основу будущей версии R