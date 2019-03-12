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Volkswagen пообещал «фантастический» хот-хэтч 

Автовести 1 час назад
Фото: © Volkswagen
До дебюта нового поколения Volkswagen Golf еще несколько месяцев, а топ-менеджеры компании уже превозносят достоинства флагмана семейства — "горячего" Golf R. Правда, в этой бочке меда обнаружилась и ложечка дегтя.
Глава "подразделения R" Йост Капито в интервью изданию Top Gear осыпал будущий Volkswagen Golf R комплиментами, называя его фантастической машиной, бриллиантом в короне VW и тому подобное. В подробности при этом он предпочел не вдаваться, однако, кое-какую ясность внес.
В частности, известно, что новый Volkswagen Golf R не пойдет по стопам нашумевшего концепта R400, который снабдили двухлитровым турбомотором с отдачей более, чем в 400 л.с. По словам Йоста, в ситуацию вмешались маркетологи: оказалось, что хот-хэтч с таким мотором оказался бы слишком дорогим при покупке и почти неподъемным для среднего поклонника VW во владении. Исследования показали, что среднестатистический покупатель в этом сегменте ожидает от потенциального автомобиля мощность порядка 300 л.с. и цену продажи не выше 50 000 евро. Соответственно, вывод на рынок подобия Volkswagen Golf R400 означал бы потерю половины аудитории.
Кроме того, известно, что новый Volkswagen Golf R не будет и гибридным. По словам главы компании по продажам Юргена Штакманна, гибридные силовые установки ассоциируются у покупателей с чем-то более доступным и экологичным, чем "заряженный" хэтчбек. Поэтому электрифицированным будет только Golf в исполнении GTE — он станет своеобразной "зеленой" альтернативой традиционному Golf GTI.
Volkswagen Golf 8 (на дорожных испытаниях), который ляжет в основу будущей версии R
Последней новинкой "подразделения R" является горячая версия кроссовера Volkswagen T-Roc, представленная в Женеве. Однако, по слухам, семейство "заряженных" моделей Volkswagen может пополниться неожиданными новинками — например, Arteon R и Tiguan R. При этом R-версии у хэтчбека Polo не будет, так как его платформа не подразумевает применение системы полного привода.
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Автоновости , Volkswagen T-Roc , Volkswagen Golf , Volkswagen
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