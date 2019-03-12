«Заряженная» Lada Granta появится в продаже через несколько месяцев

Появились первые сведения о доработанной версии Lada Granta , которая должна выйти на рынок вслед за "старшей сестрой" Lada Vesta Sport. Сведения полны сюрпризов: например, стало известно, что "заряженных" Lada Granta будет сразу несколько.

Первоначально АвтоВАЗ планирует вывести на рынок исполнение под названием Drive Active. По сведениям "Российской газеты", которая ссылается на специализированнвый источник, такой вариант будет представлять собой, по сути, "подогретую" Lada Granta с доработанными подвеской, внешностью и интерьером — при этом силовые установки для такого седана останутся стандартными. Комплектовать версию Drive Active предполагается либо 98-, либо 106-сильным мотором, но в список доступного оснащения войдет также вазовский робот АМТ. Такой седан должен встать на конвейер в Тольятти в июне нынешнего года.

Но обещана "Гранте" и полноценная "заряженная" версия Granta Sport, которую и построят по образцу "горячей" Vesta. Она получит 120-сильный мотор, еще более спортивную подвеску с прицелом на активное вождение, более мощные дисковые тормоза и прочие полагающиеся атрибуты жанра. Выпуск такой Granta Sport, по слухам, стартует в августе.

Производственные планы завода на новинки, как и в случае со спортивной версией Vesta, достаточно скромны. Тираж Granta Drive Active в 2019 году не превысит 1 600 единиц, а Granta Sport появится на свет в количестве 1 400 экземпляров, причем в это число включены исполнения в обоих доступных для будущей новинки кузовах — седан и хэтчбек.

Дата появления спорткаров в продаже пока не называется, однако, очевидно, что это случится через считанные недели после запуска производства.