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Страховщики заявили о снижении тарифа ОСАГО 

Ura.Ru + ещё 1 58 минут назад
Средний тариф ОСАГО снизился. Вследствие реформы цена на полис опустилась на 6 процентов в сравнении с прошлым годом.
«Реформа ОСАГО начала давать первые результаты. На первую неделю марта средний по стране тариф ОСАГО в сравнении с прошлым годом снизился на 6%», — сообщает «Коммерсант», основываясь на данных Российского союза автостраховщиков. В среднем цена на полис стала ниже более чем на 300 рублей, средняя стоимость составила 5803 рубля.
Тарифная реформа ОСАГО стартовала 9 января, напоминает «Национальная служба новостей». В ходе нее был расширен коридор базового тарифа ОСАГО, изменены коэффициент стажа и возраста водителей.
Выгоднее всего реформа оказалась для владельцев мотоциклов и мотороллеров — снижение цены полиса у них составило более 50 процентов от уровня прошлого года. А вот тарифы на такси, автобусы и троллейбусы заметно выросли. Владельцы автобусов регулярных перевозок платят на 9,41% больше, такси — на 16,22%, троллейбусов — на 15,24%.
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