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Honda отзывает более 1 млн автомобилей в США из-за неисправности в подушках безопасности 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Японская корпорация Honda отзовет около 1,1 млн автомобилей в США в связи с неисправностью в подушках безопасности, произведенных компанией Takata. Об этом американское подразделение компании Honda сообщило в пресс-релизе, опубликованном на ее сайте.
"Американское подразделение компании Honda добровольно отзовет около 1,1 млн автомобилей Honda и Acura для того, чтобы заменить передние подушки безопасности, которые могут разорваться в случае аварии", — сообщила компания.
При проведении расследования Honda выяснила, что в процессе изготовления нагнетательного устройства подушки безопасности имели место ошибки, которые привели к тому, что там скапливалась излишняя влага, сообщает компания.
Список автомобилей, подлежащих отзыву, включает в себя 15 моделей, среди которых такие популярные, как Honda Accord, выпущенные с 2001 до 2007 года и в 2009 году, и Honda Civic 2001-2005 годов производства.
Компания также призывает владельцев отзываемых автомобилей как можно быстрее обращаться к авторизованным дилерам для ремонта. При отсутствии необходимых деталей Honda обещает предоставить владельцам автомобилей бесплатную аренду автомобиля.
В январе американская корпорация Ford заявила, что она отзывает по всему миру 953 тыс. автомобилей, оснащенных дефектными подушками безопасности производства японской компании Takata. Компания оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили специалисты регулирующих органов США, изготовленные Takata подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла.
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Комментарии
Автоновости , Acura , Honda Civic , Honda Accord , Honda , Ford
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