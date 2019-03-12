УАЗ поднял цены на пикап и «Патриот»

Две весьма востребованных модели Ульяновского автозавода получили новые ценники. Помимо прочих очевидных причин, это связано еще и с наступлением нового года: автомобили 2019 года выпуска оказались заметно дороже прошлогодних.

Цены на свежие УАЗы оказались выше по сравнению с автомобилями производства 2018 года на 12-21 тысячу рублей в зависимости от комплектации — комплектаций, к слову, стало больше. Об этом сообщает агентство "Автостат".

За пикап Ульяновского автозавода, ставший в прошлом году самым популярным автомобилем страны в своей категории, сейчас придется заплатить как минимум 804 900 рублей — это цена базового исполнения Классик Fleet. Топовая модификация "Максимум" оценивается в 1 185 900 рублей. Внедорожник УАЗ Patriot в той же базовой комплектации оценивается сейчас в 794 900 рублей, а за "Максимум" дилеры попросят не менее 1 103 000 рублей.

Комплектация Lifestyle, появившаяся у "Патриота" сравнительно недавно, не подорожала — ее производство должно стартовать в марте, а цена сохранилась на ранее заявленном уровне в 994 000 рублей. Эта версия, к слову, отличается от стандартного внедорожника в комплектации "Оптимум" особыми цветами кузова и дизайном колесных дисков, оригинальными ковриками в салоне и расширенным набором оборудования.

УАЗ Patriot в так называемом экспедиционном исполнении сейчас продается в четырех комплектациях — от "Классик" до "Максимум" и тоже вполне ожидаемо подорожал. Сейчас за эту версию внедорожника придется заплатить от 1 024 900 до 1 286 000 рублей. "Экспедиционность" внедорожника подразумевает наличие багажника на крыше с лестницей, фаркопа, защиты порогов и рулевых тяг, лебедки, блокировки заднего дифференциала, а также внедорожной резины на 16-дюймовых дисках.