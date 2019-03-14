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Infiniti покидает Европу! Но только Западную 

Автовести + ещё 2 41 минуту назад
Фото: Автовести
Весьма почитаемая в нашей стране японская премиум-марка Infiniti объявила об уходе с западноевропейского авторынка, но при этом пообещала остаться сохранить свое присутствие на Востоке — в самом широком географическом смысле этого понятия.
Стоит напомнить, что бренд Infiniti, принадлежащий компании Nissan Motor, был создан в конце 80-х годов прошлого столетия специально для продажи автомобилей премиум-класса в Северной Америке. А в 2006 году Россия стала первой страной, с которой началось европейское "вторжение" марки — в другие страны Старого Света она пришла лишь спустя еще пару лет.
И вот — подтвердившее недавние слухи официальное заявление автопроизводителя: уже в начале следующего, 2020 года, то есть спустя 12 лет после "открытия Европы", Infiniti в рамках плана обширной реструктуризации полностью прекращает свою деятельность в западноевропейском регионе. При этом марка продолжит осуществлять розничные продажи "до того момента, как будет задействован переходный план по дальнейшему послепродажному, гарантийному и постгарантийному техническому обслуживанию автомобилей".
Одновременно сообщается о прекращении уже в середине текущего года производства моделей Q30 и QX30 на предприятии в британском Сандерленде. Также с 2021 года компания ставит жирный крест на дизельных силовых агрегатах и переориентирует свой модельный ряд на электрическую тягу. Причем основную ставку Infiniti делает на сегмент SUV (продолжающий активно подминать под себя все прочие), и обещает в ближайшие пять лет представить как минимум 5 новых моделей для рынков США и Китая, которые называет для себя приоритетными.
Ну и, наконец, самое главное: уход из Западной Европы отнюдь не означает уход из Восточной, к которой, как известно, относится и Россия. К тому же огромной частью своей территории наша страна раскинулась и в Азии, где, наряду с Ближним Востоком, план реструктуризации Infiniti предусматривает дальнейшее расширение присутствия марки.
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Автоновости , Nissan
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