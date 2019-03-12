Infiniti покидает Западную Европу

Руководство компания Infiniti одобрило план реструктуризации, согласно которому японская марка покинет рынок Западной Европы уже в начале 2020 года. Составной частью новой "дорожной карты" является прекращение производства компактных хэтчбеков Q30 и кроссоверов QX30 (эти модели, напомним, созданы на базе Mercedes-Benz A-Class и GLA-Class) на предприятии Nissan Group в британском Сандерленде. Выпуск таких автомобилей будет прекращен уже летом.

Как прокомментировали представители японской марки, решение об уходе с западноевропейского рынка связано с падением спроса на автомобили Infiniti. В минувшем году на европейском рынке было реализовано лишь 6 246 автомобилей при планах продаж как минимум 50 тысяч в год.

В настоящее время в руководстве японской премиальной марки разрабатывают меры по трудоустройству сотрудников британского предприятия и европейских дилерских центров, которые лишатся работы в результате реструктуризации. Решаются также задачи обеспечения послепродажного и гарантийного обслуживания автомобилей Infiniti в странах Западной Европы.

Между тем, уходя из Западной Европы, японская премиальная марка не уходит из Европы Восточной и в том числе из РФ. Тем не менее уже понятно, что российская линейка Infiniti лишится вышеупомянутых Q30 и QX30, поскольку производственный цикл этих моделей на британском заводе будет прекращен, а решения о переносе выпуска на другие предприятия группы Nissan пока не принято.

Ожидается также, что с уходом с западноевропейского рынка компания Infiniti переориентируется на рынок Северной Америки и Китая, а главный акцент будет сделан на выпуске кроссоверов и новых моделей на электротяге.