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Infiniti покидает Западную Европу 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство компания Infiniti одобрило план реструктуризации, согласно которому японская марка покинет рынок Западной Европы уже в начале 2020 года. Составной частью новой "дорожной карты" является прекращение производства компактных хэтчбеков Q30 и кроссоверов QX30 (эти модели, напомним, созданы на базе Mercedes-Benz A-Class и GLA-Class) на предприятии Nissan Group в британском Сандерленде. Выпуск таких автомобилей будет прекращен уже летом.
Как прокомментировали представители японской марки, решение об уходе с западноевропейского рынка связано с падением спроса на автомобили Infiniti. В минувшем году на европейском рынке было реализовано лишь 6 246 автомобилей при планах продаж как минимум 50 тысяч в год.
В настоящее время в руководстве японской премиальной марки разрабатывают меры по трудоустройству сотрудников британского предприятия и европейских дилерских центров, которые лишатся работы в результате реструктуризации. Решаются также задачи обеспечения послепродажного и гарантийного обслуживания автомобилей Infiniti в странах Западной Европы.
Между тем, уходя из Западной Европы, японская премиальная марка не уходит из Европы Восточной и в том числе из РФ. Тем не менее уже понятно, что российская линейка Infiniti лишится вышеупомянутых Q30 и QX30, поскольку производственный цикл этих моделей на британском заводе будет прекращен, а решения о переносе выпуска на другие предприятия группы Nissan пока не принято.
Ожидается также, что с уходом с западноевропейского рынка компания Infiniti переориентируется на рынок Северной Америки и Китая, а главный акцент будет сделан на выпуске кроссоверов и новых моделей на электротяге.
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Автоновости , Nissan , Mercedes-Benz
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