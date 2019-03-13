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В Госдуме оценили идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч 

Газета.Ru 55 минут назад
ГИБДД выступила в поддержку снижения порога превышения максимально допустимой скорости движения с 20 до 10 км/ч, за нарушение которого водитель будет штрафоваться, передает РИА «Новости».
«Конечно, поддерживаем, это необходимо делать», — сказал глава ГИБДД Михаил Черников на прошедшем в Ижевске совещания под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева по вопросам безопасности в Приволжье.
По его словам, превышение максимально разрешенной скорости движения на 1 километр в час повышает риск возникновения смертельного ДТП на 3%. При этом он подчеркнул, что изменения «необходимо вводить, когда все дороги в стране будут проинспектированы». Он пояснил, что в некоторых случаев на трассах можно устанавливать и более высокую максимально допустимую скорость движения.
«Возьмем запрещающий знак 60 километров в час. Он запрещает эту максимальную скорость. Но мы выявляем участки дорог, где 4-6-полосное движение, разделенные транспортные потоки. Зачем там нужно 60 километров в час? Значит, поставим знак, который будет увеличивать максимальную скорость», — детализировал правоохранитель.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков критически отнесся к данной инициативе.
Депутат отметил, что в данном случае мнение Черникова ничего не значит, потому что в парламенте еще нет законопроекта по поводу снижения ненаказуемого порога скорости, передает ФАН.
правительственная комиссия по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов, дала ряд поручений МВД России, Минтрансу и так далее. Одним из пунктов был вопрос о возможной отмене ненаказуемых 20 километров в час, и он находится в работе», — добавил депутат.
По словам члена нижней палаты парламента, перед рассмотрением данного изменения надо решить вопрос со скоростным режимом — равным 90 км/ч — на федеральных дорогах, который не менялся с прошлого века.
Он также сообщил, что 10 апреля два думских комитета — по госстроительству и по транспорту — проведут общественные слушания по соответствию скоростного режима техническому состоянию дорог. На мероприятии будут приглашены представители МВД, Минтранса, а также общественные деятели и эксперты.
Ранее сообщалось, что все жалобы россиян на дорожные проблемы будут попадать напрямую чиновникам Министерства транспорта. для этого в ближайшее время мобильное приложение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Карты убитых дорог» будет интегрировано с информационной системой Минтранса.
Приложение было запущено в прошлом году. Его пользователи могут заявить о проблеме на дорогах. Депутат Госдумы Александр Васильев сообщил, что «картами» уже активно пользуются власти, но, к сожалению, не все. Поэтому и было принято решение интегрировать приложение с информационной системой Минтранса по контролю за расходами дорожных фондов.
С момента запуска «Карт убитых дорог» было обнаружено более 2 тыс. проблем, большинство из которых касались ям. Также граждане России жаловались на аварийное состояние дорог, нарушение технологий дорожного ремонта и неправильные размещения люков и светофоров, передает НСН.
В конце прошлого года Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) сообщало, что разрешенный лимит скорости планируется увеличить на нескольких участках трасс в Псковской области и Пермском крае. Кроме того, скоростной лимит повысят на платных дорогах М-4 «Дон» и М-11 «Санкт-Петербург — Москва».
Скоростной лимит на Псковщине повысят с 90 км/ч до 110 км/ч на участках трассы М-9 «Балтия», а также дорогах Р-23, Р-56 и А-212. Такие же изменения ожидают участок трассы Р-242 из Перми в Екатеринбург.
Сейчас в Российской Федерации есть 20 участков со скоростным лимитом в 110 км/ч. Росавтодор планирует увеличение лимита на трассах Р-22 «Каспий», А-289 из Краснодара в Керчь, Р-404 из Тюмени в Ханты-Мансийск, а также на дорогах М-8 «Холмогоры», Р-217 «Кавказ», М-5 «Урал» и А-370 «Уссури».
Однако перед увеличением скоростного лимита требуется выполнить ряд условий, подчеркнули в агентстве. Необходимо обеспечить разделенные транспортные и пешеходные потоки, установить искусственное электроосвещение, построить барьерное ограждение посередине проезжей части и вдоль обочин, установить противоослепляющие экраны.
Повышение лимита максимальной скорости при соблюдении повышенных требований к безопасности снижает аварийность на трассах, добавили в Росавтодоре. Об этом свидетельствуют результаты, собранные в ходе исследований на тестовых участках, начиная с 2013 года.
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Автоновости , Видео , Александр Васильев , Максим Акимов , Вячеслав Лысаков , Николай Патрушев , Росавтодор , Госдума , Конституционный комитет Госдумы , Минтранс РФ , Совет безопасности РФ , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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