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Минпромторг рассказал, когда на улицах появятся первые машины-беспилотники 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Первые автомобили-беспилотники выйдут на улицы Москвы и Татарстана в конце апреля-мае в рамках правительственного эксперимента по тестированию высокоавтоматизированных машин, рассказал журналистам замглавы Минпромторга России Александр Морозов.
"Я думаю, что конец апреля — май (выйдут на улицы)", — сказал он.
Чиновник добавил, что так будет безопаснее, с учетом состояния зимних дорог и необходимости получения опыта.
"Компании, которые заявились — "Яндекс", МАДИ, КБ "Аврора" "Камаз", "Иннополис", Таганрогский университет. Мы также получили отзывы от производителей — Scania, Volvo, MAN, которые не планируют в этом году ехать, но возможно поедут в следующем. В целом опрошено около 30 компаний", — рассказал соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" и президент партнерства "Глонасс" Александр Гурко.
"Все смотрят за пионерами, не все хотят набивать шишки первыми. Всего около 150 автомобилей в этом году мы ожидаем выйдут на дороги, из них львиная доля, конечно, "Яндекса", — сказал он.
По словам Гурко, компании выбирают сами, какие базовые платформы использовать — это и Nissan, и "ГАЗ", и "Камаз", а также Ford Focus и Kia Optima. Из бюджета НТИ организатора эксперимента запросили около 40 миллионов рублей в год на выделение грантов компаниям-разработчикам для проведения испытаний, добавил Гурко.
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Комментарии1
Автоновости , Видео , Volvo , Nissan , Kia , Ford Focus , Kia Optima , Александр Гурко , Александр Морозов , Минпромторг , Камаз , Яндекс
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