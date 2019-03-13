Минпромторг рассказал, когда на улицах появятся первые машины-беспилотники

Александр Морозов. Первые автомобили-беспилотники выйдут на улицы Москвы и Татарстана в конце апреля-мае в рамках правительственного эксперимента по тестированию высокоавтоматизированных машин, рассказал журналистам замглавы Минпромторга России

"Я думаю, что конец апреля — май (выйдут на улицы)", — сказал он.

Чиновник добавил, что так будет безопаснее, с учетом состояния зимних дорог и необходимости получения опыта.

"Компании, которые заявились — "Яндекс", МАДИ, КБ "Аврора" "Камаз", "Иннополис", Таганрогский университет. Мы также получили отзывы от производителей — Scania, Volvo, MAN, которые не планируют в этом году ехать, но возможно поедут в следующем. В целом опрошено около 30 компаний", — рассказал соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" и президент партнерства "Глонасс" Александр Гурко.

"Все смотрят за пионерами, не все хотят набивать шишки первыми. Всего около 150 автомобилей в этом году мы ожидаем выйдут на дороги, из них львиная доля, конечно, "Яндекса", — сказал он.