Nissan прекратит продажи Infinity в Западной Европе к лету 2020 года

Японский автоконцерн Nissan принял решение прекратить к июню 2020 года продажи автомобилей марки Infinity в Западной Европе. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении компании.

В нем подчеркивается, что производство этих автомобилей на заводе в британском городе Сандерленд планируется прекратить к концу текущего года. На линии сборки Infinity работают 250 человек, тогда как на всем заводе Nissan в Сандерленде насчитывается 7000 рабочих. Nissan обещала сделать все возможное, чтобы попадающие под сокращение смогли сохранить свои рабочие места.

В Nissan подчеркивают, что решение прекратить продажи Infinity в Западной Европе связано с острой конкуренцией на европейском авторынке. В то же время компания рассчитывает активизировать продажи на рынках США и Китая.