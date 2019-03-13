Автоэксперт оценил идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский поддержал идею снижения нештрафуемого лимита превышения скорости в России до десяти километров в час. По его мнению, при существующей системе контроля, в которой главную роль играют камеры на дорогах, штрафы за совсем небольшое превышение могут, наоборот, привести к росту аварийности на дорогах.

Наказывать за сам факт небольшого превышения — высшая степень глупости. Водитель не должен все время контролировать скорость и смотреть на спидометр. Он должен просто ехать в определенном скоростном коридоре, который подсказывает обстановка, дорога, полосы, светофоры, подчеркнул Шумский.

Самое безопасное движение — это когда оно интуитивно понятно, отметил эксперт.

Ранее глава ГИБДД генерал-лейтенант Михаил Черников назвал срок, к которому в России может быть понижен порог безнаказанного превышения разрешенной скорости до десяти километров в час. По словам Черникова, вероятно, это может произойти уже в течение ближайших полутора лет.

Перед тем, как принять решение о снижении порога штрафов нужно проинспектировать все дороги, считает Черников. При этом он почеркнул, что на некоторых из них максимально разрешенную скорость можно увеличить.

Глава ГИБДД также обратил внимание на то, что данное инспектирование уже началось.