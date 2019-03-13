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На Мальте найден заброшенный с 90-х годов автосалон 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В сети Интернет были опубликованы снимки из центра продаж компании Subaru расположенного на Мальте.
В зале для демонстрации можно увидеть большое количество машин, покрытых слоем пыли большой толщины. Это уже устаревшие модели, такие как Justy, Impreza и длительное время не выпускаемое купе модели XT, ранее пользовавшиеся большой популярностью.
Свидетельством того, что в автоцентре уже длительное время ничего не менялось не менее 10 -15 лет, являются цены на машины. Они до сих пор написаны в местной валюте, тогда как переход страны на евро был выполнен еще в 2008 году.
По имеющейся информации, данный автоцентр был одним на острове. Через время стали возникать автосалоны других компаний-импортеров данной марки, и салон просто не смог выдержать конкуренцию. Клиенты стали обращаться в другие салоны, а машины остались неприобретенными. Как сообщили местные жители, бывший хозяин салона еще на протяжении некоторого времени показывался в нем, но сейчас его уже не видно.
В результате пользовавшийся большой популярностью автосалон стал своеобразной «капсулой времени». Наиболее интересным экземпляром, находящимся в нем, можно назвать Subaru XT, который производился с 1985 года по начало 90х.
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Автоновости , Subaru , Subaru XT
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