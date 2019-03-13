Штраф за превышение лимита скорости на 10 км/час: сроки обозначены

ГИБДД поддерживает снижение ненаказуемого превышения максимально разрешенной скорости движения вдвое, то есть с 20 до 10 км/ч. И эта норма может быть скорректирована уже весьма скоро.

Снижение допустимой погрешности, которую водители могут позволить себе применительно к установленному скоростному лимиту, не рискуя получить за его превышение, вот уже несколько месяцев активно обсуждается во властных структурах страны — как законодательных, так и исполнительных. Причем мнения высказываются диаметрально противоположные — от острой необходимости такой меры до ее преждевременности и даже полной неприемлемости.

Очередная информация на сей счет просочилась с прошедшего вчера в Ижевске совещания под руководством под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева . Как сообщает в этой связи ТАСС, на вопрос журналистов, поддерживает ли обсуждаемую инициативу ГИБДД, глава ведомства Михаил Черников уверенно заявил: "Конечно, поддерживаем, это необходимо делать". Обозначил и возможные сроки введения такой меры в действие: "Я думаю, что если мы в 2019 году примем конструктивное решение, то за период полутора лет это в принципе сделать можно".

Черников подчеркнул, что превышение скорости на каждый 1 км/ч увеличивает риск смерти в результате столкновения с такой машиной на 3%. Таким образом, превышение скорости на 20 км/ч увеличивает риск смерти на 60%.

Однако, как отметил глава ГИБДД, для принятия решения о снижении порога штрафов необходимо проинспектировать все дороги, эта работа уже ведется, и на некоторых дорогах максимально разрешенную скорость можно даже увеличить. Кроме того, регионы должны подготовить проекты организации дорожного движения в городах и проекты организации перевозок общественным транспортом.

"Я думаю, что в принципе это реально реализовать за 2019-2020 годы", — заключил он.

Напомним, что предложения о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч уже внесены в правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения.