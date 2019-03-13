Opel раскрыл планы по завоеванию российского рынка

Глава группы PSA (владеющая маркой Opel — прим.ред.) Карлос Таварес в интервью РБК рассказал о стратегии возвращения немецкой марки Opel в Россию после почти четырёхлетнего отсутствия. Французские предприниматели собираются покорять российских автолюбителей кроссоверами и коммерческими фургонами, собранными на заводе в Калуге.

По словам Тавареса, уже в 2019 году у российских дилеров появятся новые «паркетники» Crossland X и Grandland X, а также «каблучок» Combo. Как и полагали эксперты, полюбившихся автолюбителям моделей типа Zafira, Corsa и Insignia в ближайшее время в салонах ждать не стоит из-за ограничений, наложенных компанией General Motors при продаже марки PSA. Однако Таварес уверяет, что появление в России полноценной линейки Opel — дело времени: сегодня специалисты переводят все модели в интеллектуальную собственность PSA. По словам Тавареса, процесс должен закончиться к 2024 году. В России Opel будет продаваться исключительно на платформах, разработанных экспертами PSA.

В статье указывается, что часть автомобилей в российские автосалоны будут импортироваться из-за границы, часть будут произведены на заводе в Калуге. Какие именно модели будут собирать на местном предприятии, пока не известно, однако Таварес заверил, что для продвижения марки планируется использовать ранее созданную инфраструктуру.

«Наша основная задача сейчас — это воссоздание дилерской сети: дистрибьюторы должны сфокусироваться на продаже автомобилей и сделать марку прибыльной», — заявил глава PSA.

Российские автоэксперты скептически отнеслись к планам руководства французского концерна. По словам анонимного источника РБК в отрасли, автопроизводители могут зарабатывать в России только на сборке локализованных моделей. Для этого необходимо подписать специнвестконтракт с местными властями, а также оснастить производимые модели системой «ЭРА-ГЛОНАСС». При таких условиях, уверены специалисты, Opel будет сложно предложить конкурентную цену на рынке и, как следствие, вернуть былую популярность.

«Бренд так давно ушел из России, что его руководству придется вкладывать огромные средства на то, чтобы вернуть свою долю на рынке», — заявил президент Российской ассоциации дилеров Олег Мосеев.

По его словам, «имея в портфеле всего пару внедорожников», составить конкуренцию ведущим игрокам на рынке Opel будет крайне затруднительно.