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В 2019 году концерн Volkswagen представит 90 новинок 

Motor.ru 53 минуты назад
Фото: Motor.ru
Бренды, входящие в концерн Volkswagen Group, в этом году запустят более 90 новых или обновленных моделей. Среди них есть уже представленные, такие как Seat Tarraco или Skoda Scala, а также еще не дебютировавший купеобразный Porsche Cayenne Coupé.
В 2019 году отпразднуют рыночный дебют Volkswagen T-Cross, Golf восьмого поколения, а также пока безымянный пятиместный кроссовер B-класса. Кроме того, в ближайшее время начнутся продажи Skoda Scala, Kamiq, Seat Tarraco и нового Porsche 911. Среди новинок — Audi Q3 Sportback, Porsche Cayenne Coupé и Bentley Flying Spur.
Помимо моделей с традиционными силовыми установками, на рынок в 2019 году выйдут сразу четыре электрокара. Для китайских покупателей Volkswagen предложит батарейные версии Bora и Lavida, глобальному рынку — кроссовер Audi e-tron и спорткар Porsche Taycan.
Ранее стало известно, что в ближайшее десятилетие концерн выпустит 70 полностью электрических моделей (BEV). Продажи батарейных автомобилей за тот же период должны составить 22 миллиона экземпляров. Переход к BEV позволит сократить средний уровень выбросов CO₂ на 30 процентов к 2025 году и на 40 к 2030 (по сравнению с показателями 2015 года).
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Автоновости , Audi Q3 , Audi , Bentley , Porsche 911 , Bentley Flying Spur , SEAT , Volkswagen , Skoda , Porsche Cayenne , Porsche , VolksWagen
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