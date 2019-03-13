Поставки большого кроссовера Hyundai в Россию откладываются

Огромный вседорожник Hyundai Palisade был представлен публике в ноябре прошлого года, уже через месяц началось его производство и тогда же было объявлено, что к концу 2019-го Palisade доберется до России. Однако, придется подождать еще как минимум год: кроссовер оказался слишком популярен.

Hyundai столкнулась с небывалой востребованностью пятиметрового вседорожника в Южной Корее. По информации издания "Авторевю", за первые два месяца нынешнего года корейцы купили уже более 11,5 тысяч экземпляров "Палисада", а очередь за вседорожником растянулась практически на год. Поэтому в Hyundai принято решение сначала разобраться с ажиотажем на внутреннем рынке, а уже после этого начинать заниматься вопросами экспорта.

Hyundai Palisade претендует на роль глобальной модели: в частности, заявлено его присутствие на потенциально весьма успешном рынке Северной Америки. Присутствие кроссовера в США будет решаться путем локализации производства вседорожника, и, весьма вероятно, аналогичным образом Hyundai поступит и в России. По предварительным данным, сборку "Палисада" могут организовать на калининградском предприятии "Автотор".

С какими двигателями Palisade придет в нашу страну, пока неизвестно. Дебютировал он с 3,8-литровым V6 мощностью 295 л.с. и 355 Нм крутящего момента, работает который в паре с восьмиступенчатым автоматом. Обещана и опциональная система полного привода HTRAC с имитацией межосевой блокировки и семью режимами работы. Кроме того, на родине Palisade получил и 202-сильный четырехцилиндровый турбодизель.

Сейчас самым крупным кроссовером Hyundai на нашем рынке считается Santa Fe, который оценивается в сумму от 2 049 000 до 2 899 000 рублей. "Палисад", не исключено, сменит этот вседорожник в линейке марки и, соответственно, будет стоить несколько дороже. В начале года Hyundai заявляла, что рассчитывает на серьезный рост продаж в России, который по оптимистичным прогнозам должен опередить рост рынка в целом. Не исключено, что прогнозы учитывали и старт продаж Palisade: в этом случае их придется пересмотреть.