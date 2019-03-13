Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поставки большого кроссовера Hyundai в Россию откладываются 

Автовести 1 час назад
Фото: © Hyundai
Огромный вседорожник Hyundai Palisade был представлен публике в ноябре прошлого года, уже через месяц началось его производство и тогда же было объявлено, что к концу 2019-го Palisade доберется до России. Однако, придется подождать еще как минимум год: кроссовер оказался слишком популярен.
Hyundai столкнулась с небывалой востребованностью пятиметрового вседорожника в Южной Корее. По информации издания "Авторевю", за первые два месяца нынешнего года корейцы купили уже более 11,5 тысяч экземпляров "Палисада", а очередь за вседорожником растянулась практически на год. Поэтому в Hyundai принято решение сначала разобраться с ажиотажем на внутреннем рынке, а уже после этого начинать заниматься вопросами экспорта.
Hyundai Palisade претендует на роль глобальной модели: в частности, заявлено его присутствие на потенциально весьма успешном рынке Северной Америки. Присутствие кроссовера в США будет решаться путем локализации производства вседорожника, и, весьма вероятно, аналогичным образом Hyundai поступит и в России. По предварительным данным, сборку "Палисада" могут организовать на калининградском предприятии "Автотор".
С какими двигателями Palisade придет в нашу страну, пока неизвестно. Дебютировал он с 3,8-литровым V6 мощностью 295 л.с. и 355 Нм крутящего момента, работает который в паре с восьмиступенчатым автоматом. Обещана и опциональная система полного привода HTRAC с имитацией межосевой блокировки и семью режимами работы. Кроме того, на родине Palisade получил и 202-сильный четырехцилиндровый турбодизель.
Сейчас самым крупным кроссовером Hyundai на нашем рынке считается Santa Fe, который оценивается в сумму от 2 049 000 до 2 899 000 рублей. "Палисад", не исключено, сменит этот вседорожник в линейке марки и, соответственно, будет стоить несколько дороже. В начале года Hyundai заявляла, что рассчитывает на серьезный рост продаж в России, который по оптимистичным прогнозам должен опередить рост рынка в целом. Не исключено, что прогнозы учитывали и старт продаж Palisade: в этом случае их придется пересмотреть.
Автовести: последние новости
Штраф за превышение лимита скорости на 10 км/час: сроки обозначены "Заряженная" Lada Granta появится в продаже через несколько месяцев Обнародованы детали возвращения Opel в Россию
Комментарии
Автоновости , Hyundai
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Под Петербургом столкнулись 30 машин
ДТП
Мотоцикл повис на проводах после ДТП
ДТП
«Налог на роскошь» добрался до нелюксовых авто
Автоновости
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
В сети раскрыли ухищрения москвичей при парковке
Автоновости
Известный режиссер проехал на Bentley по встречке
ДТП Бортжурнал
Любителей кататься по обочине настигло возмездие
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение