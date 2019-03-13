Автомобилисты потребовали повысить скорость в городах 

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в разговоре с Ura.ru заявил, что в российских городах следует ввести скоростной режим в пределах 80 километров в час. По его словам, автомобиль создан для того, чтобы передвигаться быстро, и «скорости бояться не надо».
«Иначе лучше ходить пешком или садиться на велосипед. Скоростной режим в пределах 80 километров в час в городе — это нормально», — заявил Субботин.
Эксперт уверяет, что инициативы, наподобие обсуждаемого снижения порога «безнаказанного» превышения скорости до 10 километров в час, выдвигаются из-за некомпетентности. По словам Субботина, если человека сбить на скорости 40-50 километров в час, то это вряд ли спасёт ему жизнь. В лучшем случае пострадавший останется инвалидом.
«Ложных иллюзий тут быть не должно», — подчеркнул специалист.
По мнению эксперта, снижение «безнаказанного» скоростного лимита приведёт скорее к увеличению количества выписанных штрафов, нежели к повышению уровня безопасности на дорогах. Чтобы добиться искомой цели, Субботин уверяет, что необходимо строить безопасные пешеходные переходы и разделять встречные потоки автомобилей.
«Тогда проблема аварийности на дорогах будет в большей степени решена», — заключил автоэксперт.
Ранее глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил о планах отменить норму, по которой водителей не штрафуют за превышение скорости до 20 км/ч. По его словам, многие российские водители ездят с превышением только потому, что их за это не наказывают. Он отметил, что в Европе не подлежащее штрафу превышение скорости составляет два, три или пять километров в час. Ликсутов уверяет, что московские власти поставили вопрос по изменению «нештрафуемого» порога на госкомиссии по безопасности дорожного движения. При этом чиновник выразил надежду, что эту инициативу поддержат.