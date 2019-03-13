Эксперимент с беспилотниками оказался под угрозой срыва

Анонсированному в 2018 году властями проекту тестирования бесплотников не хватает 240 млн рублей финансирования. 40 млн рублей нужно для испытания автомобилей в НАМИ, еще 200 млн рублей требуется для проезда беспилотных грузовиков по трассе М11.

«Проверка каждого автомобиля в НАМИ стоит 214 тыс. рублей. С учётом того, что проверить требуется более 100 машин, нужно около 40 млн рублей», — рассказал «Коммерсанту» заместитель главы Минпромторга Александр Морозов.

Он отметил, что ведомство и «Автонет» уже попросили вице-премьера Максима Акимова выделить средства. Однако расходы могут вырасти, так как для участия в эксперименте могут подать заявки другие компании. Кроме того, дороги для проезда беспилотного транспорта необходимо оборудовать специальными датчиками, а это требует вложения дополнительных 200 млн рублей. Источники финансирования пока не известны.

Проект по внедрению беспилотного транспорта должен был стартовать в России 1 декабря, но пока так и не начался. Власти планировали выпустить на дороги 100 беспилотников.