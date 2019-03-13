Похмелкин: «Водители буквально разорятся на штрафах»

Председатель Движения автомобилистов России (ДАР) Виктор Похмелкин осудил обсуждаемое снижение «безнаказанного» лимита превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч, сообщает Ura.ru. По его словам, цель инициативы не обеспечить безопасность на дорогах, а «собрать побольше денег».

Глава ГИБДД России Михаил Черников поддержал снижение пределов «безнаказанного» нарушения скоростного режима в целях повышения уровня безопасности на дорогах.

По словам Виктора Похмелкина, если инициатива будет принята, российские автолюбители буквально разорятся на штрафах.

«Водители — вообще очень удобная мишень. Однако к безопасности движения данная идея никакого отношения не имеет. У обсуждаемой инициативы есть только одна цель — собрать побольше денег», — заявил председатель ДАР.

Эксперт уверяет, что за несколько лет автовладельцы привыкли к действующей норме, поэтому нововведение неизбежно приведёт к увеличению количества штрафов.

По словам Похмелкина, скоростной режим в российских городах должен быть изменён, однако к этому нужно подходить избирательно. Специалист уверяет, что на отдельных участках стоит разрешить автомобилистам ездить со скоростью порядка 80-100 километров в час. Впрочем, если речь идёт об опасных отрезках дороги, то на них не лишним будет установить дополнительные ограничительные знаки.

Похожее мнение ранее высказал автоэксперт Вячеслав Субботин. Специалист заявил, что в российских городах на автомобиле нужно передвигаться на скорости до 80 км/ч, в противном случае стоит ходить пешком или пересесть на велосипед. По его мнению, чтобы повышению уровня безопасности на дорогах, строить современные пешеходные переходы и разделять встречные потоки автомобилей.