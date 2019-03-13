От пикапа до Arkana: чего ждать россиянам в 2019 году

Наступивший 2019 год для российских автолюбителей станет весьма продуктивным. Дело в том, что в этом году на российский авторынок прибудет немало интересных экземпляров. Отметим самые перспективные из них. Начнем пожалуй с "японца" Mitsubishi L200. Свежая версия этого пикапа была презентована совсем недавно. Данная модель кроме привлекательности в дизайне получила весьма приличные качества по части проходимости. А вот про модель Renault Arkana говорят, будто она вторит известной немецкой модели BMW X6. Сложно сказать. Однако на данную модель стоит все же обратить внимание. Во-первых: она получила 1,3-литровый турбомотор на 130/160 лошадиных сил. К тому же ее будут производить в Подмосковье. car.ru Прежняя версия Toyota Corolla пользуется весьма высоким спросом у российских автолюбителей. Однако автопроизводитель решил не ждать, пока спрос на данную модель начнет падать, и предложил почитателям автобренда свежую версию "Короллы". Надо отметить, что она собирается на платформе TNGA и имеет более высокие показатели по части оснащения и комфорта. Кроме вышеназванных моделей, российским автолюбителям стоит обратить свое внимание на KIA Soul, SKODA Karoq, Audi Q3 , BMW 3, Volvo S60, а также на Mercedes-Benz В-Класса