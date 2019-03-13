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От пикапа до Arkana: чего ждать россиянам в 2019 году 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Наступивший 2019 год для российских автолюбителей станет весьма продуктивным. Дело в том, что в этом году на российский авторынок прибудет немало интересных экземпляров.
Отметим самые перспективные из них.
Начнем пожалуй с "японца" Mitsubishi L200. Свежая версия этого пикапа была презентована совсем недавно. Данная модель кроме привлекательности в дизайне получила весьма приличные качества по части проходимости.
А вот про модель Renault Arkana говорят, будто она вторит известной немецкой модели BMW X6. Сложно сказать. Однако на данную модель стоит все же обратить внимание. Во-первых: она получила 1,3-литровый турбомотор на 130/160 лошадиных сил. К тому же ее будут производить в Подмосковье.
car.ru
Прежняя версия Toyota Corolla пользуется весьма высоким спросом у российских автолюбителей. Однако автопроизводитель решил не ждать, пока спрос на данную модель начнет падать, и предложил почитателям автобренда свежую версию "Короллы". Надо отметить, что она собирается на платформе TNGA и имеет более высокие показатели по части оснащения и комфорта.
Кроме вышеназванных моделей, российским автолюбителям стоит обратить свое внимание на KIA Soul, SKODA Karoq, Audi Q3, BMW 3, Volvo S60, а также на Mercedes-Benz В-Класса.
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Автоновости , Volvo , Audi Q3 , Audi , BMW , Kia , Kia Soul , BMW X6 , Volvo S60 , Toyota , Renault , Skoda , Mitsubishi , Mercedes-Benz B-Класс , Toyota Corolla , Skoda Karoq , Mitsubishi L200 , Mercedes-Benz
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