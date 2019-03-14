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В России приступили к испытаниям самого красивого грузовика МАЗ 

Мир24 10 минут назад
Фото: «Мир 24» / Павел Слепухин
Именитый белорусский автогонщик Сергей Вязович и его коллега Алексей Вишневский начали тестировать новый капотный грузовик Минского автозавода, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «МАЗ-СПОРТавто».
Испытания проходят в Астраханской области. Возможности нового грузовика, за которым закрепилась слава «самого красивого МАЗа в истории», гонщики проверят, катаясьтри дня по местным пескам и бездорожью.
Капотный МАЗ-6440RR примет участие в следующем сезоне престижного ралли «Дакар». По мнению Сергея Вязовича, это заметно увеличивает шансы его команды, хотя она и раньше была одним из лидеров гонки.
Новый МАЗ имеет компактные для болида габариты — 7050 мм x 2550 мм x 3400 мм. Полностью снаряженный автомобиль весит 9 тонн 600 кг. Инженеры создали комфортабельную и эргономичную кабину, при этом ее закрепили максимально близко к центру и низко относительно рамы. Поэтому передняя ось оказалась разгруженной, а центр тяжести снижен. Все это позволило улучшить развесовку и повысить устойчивость машины. Теперь вероятность опрокидывания грузовика на поворотах стала меньше.
МАЗ-6440RR оснащается 6-цилиндровым турбомотором Gyrtech G-13 мощностью 960 л.с. и крутящим моментом 4500 Нм. У него автоматическая коробка передач Allison 4000-й серии и «раздаткой» ZF. У грузовика полный привод, рессоры Weweler, амортизаторы Reiger, мосты SISU. Топливный бак на 1000 литров.
«Мы хотели создать один из самых красивых спортивных грузовиков в истории. Он не только мощный и маневренный, но и эффектный. Внимание ему обеспечено», — комментировал ранее появление капотного болида Сергей Вязович.
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Автоновости , Сергей Вязович , "Российская газета"
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