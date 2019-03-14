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Назван самый дорогой в эксплуатации подержанный автомобиль в 2018 году 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
BMW X6 M назван самым дорогим в эксплуатации подержанным автомобилем в 2018 году, владелец этого кроссовера платит в год в среднем 222,7 тысяч рублей за эксплуатацию своей машины, выяснил сервис "Юла Авто".
"Сервис "Юла Авто" проанализировал стоимость владения 400 тысяч отечественных и зарубежных автомобилей за 2018 год и узнал самую дорогую в эксплуатации модель. Ей оказалась BMW X6 M. Владелец этого кроссовера платит в год в среднем 222,7 тысяч рублей. Самая низкая стоимость владения у гибридного Toyota Prius. Ее хозяин отдает в год в среднем 45,8 тысяч рублей", — говорится в сообщении сервиса.
"Юла Авто" составляет стоимость владения автомобилем с помощью методов машинного обучения, система берет за основу данные из открытых источников и рассчитывает на их основе стоимость эксплуатации конкретного транспортного средства исходя из затрат на топливо, размера госпошлины, транспортного налога и страхования ОСАГО. Статистика собрана на основе данных активной базы среди автомобилей со среднегодовым пробегом 15 тысяч километров в год, возрастом водителя старше 22 лет и стажем более 3 лет.
По данным компании, самым дорогим в эксплуатации среди отечественных автомобилей стал ТагАЗ Road Partner (Ssang Yong Musso) — он обходится своему владельцу в среднем в 145,5 тысяч рублей в год, а дешевле всего во владении оказалась Lada Vesta, на эксплуатацию которой уходит в среднем 67,9 тысяч рублей в год.
"Если говорить исключительно о расходах на топливо, самой дорогой моделью в эксплуатации на "Юла Авто" оказался американский Hummer H2. Его владелец тратит на бензин в среднем 132,4 тысячи рублей в год. Меньше всего платят за топливо хозяева гибридного Toyota Prius — в среднем 34,4 тысячи рублей в год", — подсчитала компания.
По стоимости транспортного налога самым дорогим стал автомобиль класса "люкс" Bentley Continental GT — его хозяин платит в среднем 85,3 тысячи рублей налога в год, отмечает "Юла Авто", а дешевле всего транспортный налог обходится владельцам китайского Chery QQ — всего 650 рублей в год, что в 131 раз меньше, чем у Bentley Continental GT.
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Комментарии
Автоновости , Chery QQ , Chery , Bentley Continental , Bentley Continental GT , Toyota Prius , Hummer H2 , BMW , Bentley , BMW X6 , ТагАЗ Road Partner , Lada Vesta , Lada , Toyota , Hummer , BMW X6 M
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