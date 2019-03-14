Подуйте в трубочку — и мотор заведется

Во Франции допустимый уровень алкоголя в крови водителей составляет 0,5 промилле. Если уровень выше, но не больше 0,8, то нарушитель рискует штрафом в 135 евро. Еще выше — лишением прав. В зависимости от тяжести случая можно лишиться свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.

Это, как правило, когда речь идет о грубых нарушениях или ДТП с пьяным водителем. Теперь же нарушители, которые попались впервые, могут согласиться на установку встроенного в систему зажигания алкотестера. Мотор заведется, только если выдыхаемый водителем воздух в норме.

Теоретически такая же система могла быть внедрена и в России. Правда, возникнет вопрос о том, как следить за состоянием алкотестера и того, кто будет его устанавливать и проверять калибровку. Вот что говорит гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков

Дмитрий Чумаков, гендиректор Vector Market Research: «Это еще больше снижает коррупционный фактор. Автоматические системы позволяют негативный человеческий фактор снизить до минимума. Возникает несколько вопросов, корректности установки, вопрос калибровки оборудования, потому что при изменении погодных условий и со временем точность алкотестеров меняется. Конечно, возникает вопрос того, чтобы не нашлись такие Кулибины, потому что тогда такая инициатива полностью потеряет всяческий смысл. Это смогут делать практически все официальные дилеры различных автомобильных марок. У них достаточно компетенции и оборудования».

Французским нарушителям, которые согласятся на альтернативу, придется раскошелиться. Установка системы обойдется в 1300 евро, плюс 100 евро в месяц за его прокат, пишут французские СМИ. Цена явно более чем рыночная, говорят специалисты.

То есть это одновременно своего рода штраф. Однако есть категории водителей, в первую очередь речь идет о профессионалах, которым придется с этой ценой смириться. Такая инициатива весьма правильная, считает автоэксперт Игорь Моржаретто

Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат»: «Французы не оригинальны: впервые еще несколько лет назад такую практику ввели шведы. У нас такая практика была опробована в тестовом режиме в Татарстане и в еще одном российском регионе. Эксперимент признали очень удачным, но больше по России не применяли. Насколько я знаю, отечественного производителя такого оборудования не выпускают, потому что нет спроса. Но в принципе наладить производство такого оборудования можно и в России. Я думаю, что это как раз та самая цена, она у нас может быть чуть меньше. То есть человек заплатит 100 тысяч рублей, условно говоря, за то, чтобы получить еще один шанс».

В случае с российским экспериментом алкотестеры устанавливали на школьные автобусы. То есть они были предназначены не для нарушителей, а для всех водителей без разбора. Сейчас во Франции предлагают развить инициативу и также сделать установку алкотестеров-прерывателей зажигания обязательной для абсолютно всех транспортных средств. И более того, во время ближайших европейских выборов поставить вопрос о том, чтобы эта инициатива была перенесена на общеевропейский уровень.