В России перестали продавать Volkswagen Jetta 

Компания Volkswagen продала последнюю партию седанов Jetta, которая оставалась после того, как в мае 2018 года модель сняли с производства на заводе в Нижнем Новгороде, сообщает портал Nation News. Дилеры обещают, что Jetta снова появится в российских автосалонах в течение первой половины 2019 года.
Решение о приостановлении производства Jetta на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде было принято руководством в связи «со сменой поколений модели». Ранее сообщалось, что новое поколение седанов, импортируемых из-за рубежа, появится в 2019 году. За прошедший год компании предстояло решить вопрос о подключении обновлённых Jetta к системе «ЭРА-Глонасс». При этом речи о возобновлении сборки модели на территории России не шло.
Отмечается, что за 2018 год российские дилеры немецкой марки реализовали 3813 седанов Jetta, которые были представлены в отечественных салонах в четырёх комплектациях: Trendline, Comfortline, LIFE и Highline. Стоимость автомобилей начиналась от 1 129 000 рублей. В минувшем году аналитики назвали Volkswagen Jetta одной из самых популярных моделей С-класса у российских автолюбителей.