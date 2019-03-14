В России перестали продавать Volkswagen Jetta

Компания Volkswagen продала последнюю партию седанов Jetta, которая оставалась после того, как в мае 2018 года модель сняли с производства на заводе в Нижнем Новгороде, сообщает портал Nation News. Дилеры обещают, что Jetta снова появится в российских автосалонах в течение первой половины 2019 года.

Решение о приостановлении производства Jetta на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде было принято руководством в связи «со сменой поколений модели». Ранее сообщалось, что новое поколение седанов, импортируемых из-за рубежа, появится в 2019 году. За прошедший год компании предстояло решить вопрос о подключении обновлённых Jetta к системе «ЭРА-Глонасс». При этом речи о возобновлении сборки модели на территории России не шло.