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Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ТАСС
По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Ховрино и Дмитровский), северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино), северо-востоке (в районах Ярославский и Лосиноостровский); с внутренней стороны — на юге (в районах Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное), юго-востоке (в районах Люблино и Капотня), востоке (в районе Вешняки).
По направлению из области к МКАД затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Каширском, Носовихинском, Щелковском и Осташковском шоссе. Трассе М4 «Дон», Октябрьском проспекте.
Движение на Третьем транспортном кольце осуществляется свободно, кроме участка от Савеловского до Ленинградского вокзалов.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, Москворецкой, Садовнической и Котельнической набережных, ул. Балчуг, Пречистенка, Большая Никитская, Новый Арбат.
Согласно данным сервиса, в 9:00 загруженность столичных дорог останется на пяти баллах, а в 10:00 — снизится до четырех.
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