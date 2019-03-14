Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Ховрино и Дмитровский), северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино), северо-востоке (в районах Ярославский и Лосиноостровский); с внутренней стороны — на юге (в районах Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное), юго-востоке (в районах Люблино и Капотня), востоке (в районе Вешняки).

По направлению из области к МКАД затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Каширском, Носовихинском, Щелковском и Осташковском шоссе. Трассе М4 «Дон», Октябрьском проспекте.

Движение на Третьем транспортном кольце осуществляется свободно, кроме участка от Савеловского до Ленинградского вокзалов.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, Москворецкой, Садовнической и Котельнической набережных, ул. Балчуг, Пречистенка, Большая Никитская, Новый Арбат.

Согласно данным сервиса, в 9:00 загруженность столичных дорог останется на пяти баллах, а в 10:00 — снизится до четырех.