Автомобили Skoda подорожали второй раз с начала года

На этот раз изменились цены на три популярные модели — Rapid, Octavia и кроссовер Kodiaq.

Наибольшее подорожание было зафиксировано у кроссовера Kodiaq, стоимость которого увеличилась на 41 тыс. рублей, но только в нескольких комплектациях — Style, Active и Ambition. Теперь такой автомобиль можно приобрести по цене от 1,454 млн до 2,276 млн рублей. Прочие же версии — Style Plus, Ambition Plus, Scout, Sport Line, Laurin and Klement, как и прежде, оцениваются в диапазоне от 2,112 млн до 2,998 млн рублей.

В меньшей степени выросла стоимость лифтбека Skoda Octavia , который во всех комплектациях прибавил в цене 28 тыс. рублей. По состоянию на сегодняшний день «Октавию» можно приобрести за 1,109 -1,575 млн рублей.

И, наконец, ценник лифтбека Skoda Rapid увеличился на 18 тыс. рублей. Теперь стоимость модели варьируются в диапазоне от 772 тыс. до 1,144 млн рублей.

Напомним, в последний раз цены на модельный ряд Skoda в России выросли в январе 2019 года. Тогда подорожание составило 11-103 тыс. рублей.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам первых двух месяцев текущего года в России было продано 11 477 новый автомобилей Skoda, что на 10% больше показателя за аналогичный период 2018 года.