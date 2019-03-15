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Автомобили Skoda подорожали второй раз с начала года 

Авторамблер + ещё 9 2 часа назад
Фото: Авторамблер
На этот раз изменились цены на три популярные модели — Rapid, Octavia и кроссовер Kodiaq.
Наибольшее подорожание было зафиксировано у кроссовера Kodiaq, стоимость которого увеличилась на 41 тыс. рублей, но только в нескольких комплектациях — Style, Active и Ambition. Теперь такой автомобиль можно приобрести по цене от 1,454 млн до 2,276 млн рублей. Прочие же версии — Style Plus, Ambition Plus, Scout, Sport Line, Laurin and Klement, как и прежде, оцениваются в диапазоне от 2,112 млн до 2,998 млн рублей.
В меньшей степени выросла стоимость лифтбека Skoda Octavia, который во всех комплектациях прибавил в цене 28 тыс. рублей. По состоянию на сегодняшний день «Октавию» можно приобрести за 1,109 -1,575 млн рублей.
И, наконец, ценник лифтбека Skoda Rapid увеличился на 18 тыс. рублей. Теперь стоимость модели варьируются в диапазоне от 772 тыс. до 1,144 млн рублей.
Напомним, в последний раз цены на модельный ряд Skoda в России выросли в январе 2019 года. Тогда подорожание составило 11-103 тыс. рублей.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам первых двух месяцев текущего года в России было продано 11 477 новый автомобилей Skoda, что на 10% больше показателя за аналогичный период 2018 года.
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Автоновости , Skoda Rapid , Skoda Octavia , Skoda
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