Volkswagen отложил запуск нового «Гольфа» до следующего года

Компания Volkswagen отложила старт продаж Golf восьмого поколения до начала следующего года. Презентация модели состоится на специальном мероприятии после Франкфуртского автосалона. Причиной задержки называют сбои в электронике.

Automotive News Europe сообщает, что у производителя возникли проблемы с цифровой «приборкой», получивший расширенную функциональность и постоянное подключение к Сети. Виртуальный кокпит сбоит, и руководством Volkswagen принято решение отложить презентацию до полного устранения неполадок.

Ожидалось, что премьера Golf следующего поколения состоится одновременно с дебютом электрического хэтчбека I. D на автосалоне во Франкфурте. Однако сейчас компания решила сосредоточиться исключительно на электрокаре, который станет первенцем новой «зеленой» линейки.

О новом Golf известно лишь, что хэтчбек вырастет в размерах, но сохранит платформу предшественника. Гамма двигателей расширится за счет появления гибридной силовой установки. «Гольф» получит «революционный» интерьер, будет постоянно подключен к Сети, а его цифровая приборная панель и комплекс систем безопасности станут для класса «эталонными».