Первый автомобиль с электронным ПТС продан в России

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В России впервые проведена смена собственника автомобиля с электронным паспортом транспортного средства. Смена собственника прошла по процедуре организация — изготовитель — дистрибьютор — официальный дилер — конечный покупатель. Указанная последовательность действия была выполнена в отношении Mazda CX-9 Отметим, что кроссовер успешно прошел регистрацию в ГИБДД и был передан владельцу. Каждое действие по смене собственника, а также сведения о регистрации автомобиля нашли отражение в ЭПТС, сообщает РИА Новости По окончании переходного периода, действующего до 1 ноября 2019 года, бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут. Читайте также: Эксперты назвали самый дорогой в содержании автомобиль