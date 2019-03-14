Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первый автомобиль с электронным ПТС продан в России 

Вечерняя Москва + ещё 7 1 час назад
Фото: pixabay.com
В России впервые проведена смена собственника автомобиля с электронным паспортом транспортного средства.
Смена собственника прошла по процедуре организация — изготовитель — дистрибьютор — официальный дилер — конечный покупатель. Указанная последовательность действия была выполнена в отношении Mazda CX-9.
Отметим, что кроссовер успешно прошел регистрацию в ГИБДД и был передан владельцу. Каждое действие по смене собственника, а также сведения о регистрации автомобиля нашли отражение в ЭПТС, сообщает РИА Новости.
По окончании переходного периода, действующего до 1 ноября 2019 года, бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут.
Читайте также: Эксперты назвали самый дорогой в содержании автомобиль
Вечерняя Москва: последние новости
Эксперты назвали самый дорогой в содержании автомобиль Эксперт назвал оптимальные автомобили для российских дорог Автоэксперт не поддержал идею ГИБДД о подушках безопасности в автобусах
Автоновости , Тест-драйвы , Mazda CX-9 , Mazda , ГИБДД , РИА Новости
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Под Петербургом столкнулись 30 машин
ДТП
Массовое ДТП произошло в Москве
ДТП
Мотоцикл повис на проводах после ДТП
ДТП
«Налог на роскошь» добрался до нелюксовых авто
Автоновости
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
В сети раскрыли ухищрения москвичей при парковке
Автоновости
Известный режиссер проехал на Bentley по встречке
ДТП Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение